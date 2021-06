Vitão desabafa sobre ataques que Luísa Sonza sofre na internet: - Foi tomando uma proporção inimaginável

18/06/2021 | 10:10



Na última quinta-feira, dia 17, Vitão esteve no programa Conversa com Bial e falou sobre os ataques que a namorada, Luísa Sonza, sofre nas redes sociais desde quando acabou o relacionamento com o humorista Whindersson Nunes:

- Para ser sincero, eu fiquei até mais quieto do que eu deveria em relação a tudo que aconteceu comigo, com a Luísa, com nosso relacionamento. Eu fiquei muito quieto durante muito tempo porque eu não queria dar ouvidos e dar ibope para isso, dar importância para isso. Mas a coisa foi tomando uma proporção inimaginável para mim.

O cantor comentou sobre o que sentiu ao ver os comentários dos haters na internet:

- Eu tive esses momentos de raiva né, a gente fica com raiva, de querer responder e xingar todo mundo de volta, é uma coisa do ser humano, da gente ter essa reatividade. Mas aí eu respirava, olhava para a minha família, os meus amigos, e é isso. São coisas que estão muito distantes de nós. Não é uma parada tão física. Tiveram, sim, momentos em que eu fui atacado na rua, tem até hoje. De me zoarem, de gritarem besteira para mim.

Vitão contou que, depois que gravou um clipe com Luísa, as pessoas diziam que ela havia traído o ex-marido, Whindersson Nunes:

- O Brasil tem muito essa cultura forte, essa cultura de machismo, enraizado demais, que não permite uma mulher terminar um relacionamento, como você falou, um relacionamento shippado, e simplesmente continuar a vida dela, começar outro relacionamento, fazer um clipe. No meu caso com a Luísa, começou com um clipe. A gente gravou um clipe e todo mundo caiu matando muito. Xingando muito ela, falando que ela tinha traído o ex-marido dela. Então desde aí, antes de a gente estar junto, já estava rolando isso. É antes de acontecer o amor.

Por fim, o cantor disse que os comentários de ódio para Luísa e essa onda de ataques na web parecem ser infinitas:

- Eu parei de usar a internet, porque eu não aguentava mais entrar em nenhuma rede social, mas toda vez que eu entrava eu sempre via o comentário: Devolve a mulher do Whindersson, e isso ficou muito cravado na minha cabeça, assim, porque é realmente isso, como se eu tivesse pegado um controle de videogame da mão dele e roubado para mim. A Luísa não teve nenhum senso de escolha, nenhuma liberdade de: Galera, terminei meu relacionamento, vou começar outro, porque eu sou um ser humano. Acho que, no fim, o que mais me doeu foi ver o que foi feito com a Luísa, é uma parada que parece meio infinita, não sei onde que a gente vai chegar. Mas ela está cheia de música maravilhosa para responder tudo isso.