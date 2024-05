Rio Grande da Serra recebe Festival do Cambuci e doará ao Rio Grande do Sul

O Centro de Rio Grande da Serra recebe, a partir de hoje (24), às 18h, o Festival do Cambuci. O evento é organizado pela Prefeitura Municipal e visa fomentar a produção local da fruta nativa e incentivar a preservação da Mata Atlântica por meio da gastronomia. Na edição, que segue até este domingo (26), a Praça da Bíblia contará com pontos de coleta para doações ao Rio Grande do Sul, atrações musicais gratuitas, assim como barracas de alimentos baseados no fruto e opções para alimentação imediata.

Segundo os organizadores, o festival é tradicional na cidade e acontece uma vez ao ano: em maio, mês de comemoração ao aniversário da cidade. A festa gastronômica que leva o nome da fruta regional incentiva a cultura e educação ambiental desde 2005.

O valor inicial para apreciar os itens é de R$ 15,00, o que inclue alimentos como geleias, drinks artesanais, licores, cachaças, entre outros. O evento reúne programações musicais em local coberto e artesanato para os adultos, além de brinquedos infláveis para as crianças e a presença de personagens da Patrulha canina e do Robô Transformers Bumblebee.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira - 24/5

18h - David Lima

19h30 - Valente e Soberano

21h - Roger e Rogério convidam Helen Valens

Sábado - 25/5

14h - Banda Locomotive Rock's

15h - MC Vira Lata

15h20 - MC Dezinho

16h - Maycon Mariano

17h15 - Pedro Ramos e Banda

18h - Fanfarra Municipal Ataíde dos Santos

18h15 - Banda Pallas

19h45 - Julia Kbelopixaim

21h30 - Val Pinheiro

Domingo - 26/5

Das 14h às 17h - Programação infantil com brinquedos infláveis e presença de personagens da Patrulha canina e do Robô Transformers Bumblebee

17h - Grupo Crescendo no Samba

18h30 - Grupo Eterna Amizade

19h45 - Pagode do Jotapê convida Thiago da São Bento

21h30 - Ronaldinho do Grupo Fundo de Quintal, com Grupo Pura Amizade

(Colaborou Lays Bento)