César Tralli publica linda homenagem em comemoração ao aniversário de Ticiane Pinheiro

16/06/2021 | 14:10



É comemorado nesta quarta-feira, dia 16, mais um aniversário de Ticiane Pinheiro, e claro, muitos de seus amigos, familiares e até seu marido, César Tralli, foram até as redes sociais para festejar essa data importante.

A mãe de Manuella e Rafaella está completando os seus 45 anos de idade e com uma foto super fofa, Tralli desejou todas as felicidades do mundo para a sua esposa.

Parabéns, meu Amor. Que privilégio poder dividir a vida e uma data tão especial assim com você. Obrigado por existir. Que Deus te cubra sempre de muita benção, proteção e saúde. Feliz Níver! Te amooooo.

Ana Hickmann que divide espaço na apresentação do Hoje em Dia com Ticiane também não ficou de fora e tratou de correr para publicar uma foto ao lado de sua amiga e desejar um feliz aniversário.

O dia hoje é de muita festa!!! Feliz aniversário, Tici. Eu tenho muita sorte em poder dizer que sou sua amiga, madrinha de casamento, colega de trabalho e parceira de aventuras. Muitas felicidades, amor, saúde e sucesso sempre!!!