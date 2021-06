Após desmaiar em casa, Ivy Moraes passa por cirurgia de emergência: - Foi um grande susto, mas já estou me sentindo melhor

15/06/2021 | 10:10



Ivy Moraes passou por um susto daqueles na última segunda-feira, dia 14. A ex-BBB revelou através das suas redes sociais que depois de um fim de semana em Fernando de Noronha com o namorado Fernando Borges, ela passou mal por conta de vários abscessos cutâneos que apareceram pelo corpo - ainda na viagem -, o que fez com que ela tivesse dores e febre e, já em casa, na cidade de Belo Horizonte, passou mal e chegou a desmaiar por conta do processo inflamatório de um dos cistos.

- Desmaiei pela manhã, depois de uma queda brusca de pressão, aí precisei ser hospitalizada, disse Ivy ao explicar o que aconteceu.

Por conta disso, ela precisou fazer uma cirurgia de emergência para fazer a punção dos abscessos.

- Passei por uma pequena cirurgia por conta de abcessos cutâneos. Foi um grande susto. Mas, graças a Deus, já estou em casa, me sentindo muito melhor. Agora estou em repouso, recebendo o carinho da minha mãe e do Lulu [seu filho] (...) Fui atendida super rapidinho e nosso medo era que essa infecção tivesse ido para corrente sanguínea, mas não aconteceu, revelou ela, que teve alta no fim da tarde de segunda.

Ainda bem que deu tudo certo, né?