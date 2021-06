Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



15/06/2021 | 00:01



Tentar a sorte foi a aposta do servidor público Jobson Aparecido dos Santos, 39 anos, que se inscreveu no Desafio de Redação, concurso literário promovido pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano) para concorrer a bolsa de pós-graduação, prêmio ofertado pela instituição de ensino e destinado à categoria de moradores do Grande ABC que tenham ensino superior completo.

Tecnólogo em redes de computadores pela Faculdade Anhanguera de São Caetano desde 2011, Jobson revela que só cursou a graduação devido à bolsa de estudos integral que conquistou justamente por uma boa redação, quando alcançou a nota máxima no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) com seu texto. Com isso, o servidor público viu a oportunidade de se destacar novamente e alcançar, agora, uma bolsa de estudos para realizar o sonho de ter no currículo a pós-graduação. “Uma boa redação já me ajudou no passado e quem sabe agora me ajude de novo”, vislumbra Jobson.

Morador do Jardim Alzira Franco, em Santo André, o servidor público revela que não tem estratégias definida para escrever um bom texto e afirma acreditar que “para ter boa preparação é importante estar sempre lendo e escrevendo”. “Não tem muito como estudar, então, ser coeso naquilo que se propõe a escrever é metade do caminho andado para se ter bom resultado”, disse Jobson, que mira o prêmio para cursar o MBA (Master in Business Administration) em gestão e governança de TI (Tecnologia da Informação).

Jobson explica que em sua área é preciso sempre estar se atualizando e, por isso, quer concluir a segunda etapa de formação profissional. “Pretendo alavancar um pouco mais a minha carreira e atualizar meu conhecimento. Para o mercado de trabalho atual, principalmente na área de tecnologia de informação, as empresas exigem, minimamente, uma pós-graduação e outros cursos de especialização”, confirmou o profissional.

O candidato revelou ainda que até este ano não tinha conhecimento do concurso literário, mas, assim que viu a divulgação, imediatamente se interessou em participar. “Acho que é uma oportunidade muito interessante e também vou aproveitar para exercitar um pouco a escrita, já que estou há tempos parado”, finalizou Jobson.



OUTRA NOVIDADE

Além da participação de moradores da região com ensino superior completo, neste ano o Desafio de Redação inovou e acrescentou também a categoria de escola com maior participação, que levará o prêmio de R$ 3.000 – até o ano passado o valor era destinado à torcida mais animada.

No entanto, as categorias que já existiam continuam em vigor, sendo possível a participação dos alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º do ensino médio e professores, que concorrem a notebooks, TVs e tablets. A melhor redação entre os alunos do 3º ano do ensino médio ganha uma bolsa de estudos na USCS.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 22 de agosto, no hot-site www.dgabc.com.br/desafioderedacao. O tema da redação será A Ciência como Luz na Escuridão e a folha oficial do concurso também está disponível no link. Os vencedores serão anunciados em programa da DGABC TV transmitido ao vivo pelo Facebook do Diário em 29 de setembro.

O Desafio de Redação tem patrocínio do Cemitério Parque Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano).