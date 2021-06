1992 Filippi na Prefeitura de Diadema. Impugnada a candidatura de Gilson. Cidade mantinha hegemonia petista.

Ademir Medici

A vitória de Filippi em 1992 foi o fato marcante da eleição número 36 na história das eleições municipais do Grande ABC, pois foi o único prefeito do PT eleito nas sete cidades, conforme a manchete do Diário em 5 de outubro de 1992, em edição extra: ‘PT faz apenas o prefeito de Diadema’.

Lembrando: na gestão municipal anterior (1989-1992), o PT governou Santo André (com Celso Daniel), São Bernardo (com Mauricio Soares) e Diadema (com José Augusto da Silva Ramos).

Os dois primeiros prefeitos petistas de Diadema (Gilson e Zé Augusto) acabaram mudando de partido, diferentemente de Filippi, fiel à sigla até hoje – e de volta à Prefeitura neste 2021, em seu terceiro mandato – fato inédito na cidade, como recordaremos nesta série das eleições municipais do Grande ABC iniciada com o ano de 1892.

641 – Filippi, com Antônio de Lucca Filho de vice, obtiveram, em 1992, 50.368 votos (30,25%); Eliete Menezes (PSB), em segundo, conquistou 47.335 votos (28,22%); Ademar Michels (PMDB), em terceiro, com 10.462 votos (6,29%); e Fernando Silveira Jr (PTB), em quarto, com 2.204 votos (1,32%).

642 – Um fato relevante foi o total de votos brancos, 40.103 (24,09%) e nulos 16.369 (9,83%), cuja soma suplantou o total de votos obtidos pelo prefeito eleito. Não houve necessidade de segundo turno, pois Diadema não possuía 200 mil habitantes.

643 – Indiretamente, o ex-prefeito e agora deputado estadual Gilson Menezes concorreu à eleição de 1992. Seu nome constava da cédula. Mas a candidatura havia sido impugnada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

644 – O PSB, partido de Gilson, conseguiu emplacar o nome de Eliete Menezes no lugar do marido. O PT impetrou mandato de segurança contra a medida. Mas o TRE indeferiu o pedido de liminar. Assim, os votos atribuídos ao nome Gilson foram transferidos à sua mulher.

645 – A Justiça de Diadema confeccionou cartazes, colocados nos locais de votação, informando sobre a impugnação do nome de Gilson Menezes. Militantes do PT distribuíram os cartazes em bares, lojas e departamentos da Prefeitura.

646 – O nome de Gilson, mesmo fora do PT, era forte, daí a grande votação obtida por Eliete. Para Gilson Menezes, houve fraude na apuração. Em entrevista à repórter Lígia Mostazo, do Diário, declarou o deputado: “Nós estávamos liderando a contagem de votos até a última urna e no final o PT aparece como vencedor com três mil votos a mais”. O jurista Tito Costa chegou a ser contratado pelo PSB de Diadema para defender o recurso de anulação da eleição em Diadema.

647 – Em 1992, a Câmara Municipal de Diadema foi renovada em 40%: dos 21 vereadores, 12 se reelegeram e nove ocuparam o cargo pela primeira vez.

648 – Três mulheres foram eleitas: Cida Ferreira e Marion Magali Magela de Oliveira, do PMDB; e Maria Alves Rodrigues (a Maria do Pé na Rua), do PT.

Entre os novatos, José Zito da Silva (Zezito, PSB), que foi motorista de Gilson na Alesp.

Milton Capel (PMDB) foi o mais votado da cidade, com 2.224 votos, eleito para o quarto mandato.

A maioria dos eleitos atuava nos movimentos populares.

649 – Artigos de fundo, editoriais, matérias interpretativas dos jornais procuravam entender os motivos que levaram o PT, no Grande ABC, a ter a vitória isolada de Diadema.

650 – Amanhã, Memória focalizará as vitórias de 1992 do PMDB em Mauá e Ribeirão Pires, e do PSDB em Rio Grande da Serra.

