DIU: aplicativo responde dúvidas sobre uso do método contraceptivo

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



13/06/2021 | 08:18



Para as mulheres que esquecem de tomar a pílula anticoncepcional, existem diferentes alternativas de método contraceptivo. Uma delas é o Dispositivo Intrauterino (DIU). Apesar da adesão cada vez maior, no entanto, ainda existem muitas dúvidas relacionadas ao procedimento, especialmente no período de adaptação. Pensando nisso, a área de saúde feminina da farmacêutica Bayer lançou o primeiro aplicativo do mercado dedicado àquelas que aderiram ao DIU. O MeuDIU está disponível para Android e iOS.

Para usar o aplicativo, a mulher precisa utilizar um código único que vem junto com o DIU. Essa sequência costuma ser passada pelo ginecologista. Depois, é necessário responder perguntas de múltipla escolha relacionadas ao fluxo menstrual, começando a partir do dia em que foi feita a inserção do anticoncepcional. Este preenchimento também pode ser feito de forma retroativa.

Após três meses, o MeuDIU vai usar os dados fornecidos pela usuário para traçar, com mais de 70% de precisão, um relatório de como se comportará o fluxo menstrual da mulher nos meses seguintes. Para ser assertivo, o aplicativo conta com ajuda de inteligência artificial. Ela foi desenvolvida com base em dois estudos clínicos, que entenderam o ciclo feminino ao considerar idade, aspectos da saúde e processos de adaptação ao DIU.

O app oferece também informações gerais sobre o DIU, vídeos explicativos e dúvidas comuns sobre o método, além de curiosidades sobre sua fabricação, mecanismo de ação e forma de colocação. Ele ainda atua como um calendário menstrual, avisando a usuário sobre quando é preciso voltar ao ginecologista para fazer o acompanhamento.