Paróquias adotam drive-thru e delivery

13/06/2021 | 00:35



Pelo segundo ano consecutivo, as igrejas católicas do Grande ABC irão celebrar a Festa de Santo Antônio – uma das mais tradicionais do catolicismo – sem abrir mão das medidas de prevenção contra a Covid-19. Além do drive-thru, que já foi utilizado em 2020, também foi adotado sistema delivery em duas das quatro igrejas.

Santo Antônio é o santo dos pobres e foi um dos maiores pregadores da palavra de Jesus Cristo. Celebrado em 13 de junho, é um dos mais famosos santos juninos e a benção do pão é um dos seus mais fortes simbolismos. “O pão é a partilha. Santo Antônio sempre pensou nos pobres e esse pãozinho que a gente entrega, abençoado, é para que nunca falte o alimento nos nossos lares”, explicou o frei Claudio Moraes Messias.

Este ano, além do drive-thru, que será mantido nas quatro igrejas, as Paróquias Santo Antônio, na Vila Alpina e no bairro Jardim Santo Antônio, em Santo André, também terão sistema delivery para entrega dos tradicionais bolo e lanche de pernil, além de outras opções que foram preparadas para a festa. Os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp, das 10h às 18h, pelo número 97559-8682 (Paróquia da Vila Alpina) e das 11h às 20h, pelo número 97626-1476, das 11h às 20h (na Paróquia Arraial).

A Paróquia Santo Antônio, da Vila Alpina, terá a realização de sete missas, com intervalo de duas horas entre elas, com a primeira às 7h e a última, às 19h30. A participação dos fiéis, em todas as igrejas, será limitada a 40% da capacidade. As missas das 9h e das 15h serão transmitidas pelo Facebook.com/pqstoantonio. Às 9h, a celebração será realizada pelo Bispo de Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini.

Também na Paróquia da Vila Alpina, às 10h, depois da missa que será celebrada pelo bispo, a imagem de Santo Antônio será conduzida pelas ruas do bairro. Com a imagem de volta à igreja, às 12h será realizado o hasteamento do mastro, uma tradição do mês das festas juninas.

Voluntária da festa há pelo menos 50 anos na Paróquia da Vila Alpina, a aposentada Maria Lucia Segalla, 72, acredita que a festa deste ano será maior e com mais presença de fieis do que a de 2020. Otimistas com o público, o total de pedaços de bolo aumentou de 4.000 para 6.500 e estão sendo preparados mais de 120 quilos de pernil. “O santo é milagroso, ele dá jeito”, disse.