Bares de Santo André lotam em comemorações do Dia dos Namorados

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



12/06/2021 | 20:43



A noite do Dia dos Namorados em Santo André está sendo marcada por muitos casais que estão procurando bares e restaurantes para celebrar a data. Apesar da pandemia de Covid-19, em alguns estabelecimentos foi registrada aglomeração, tanto na parte interna quanto na parte externa, onde os clientes aguardavam nas filas.

Ao longo de quase um quilômetro na Rua das Figueiras, no Bairro Jardim, tradicional endereço de agitação noturna da cidade, muitos estabelecimentos apresentavam longas filas de espera, mas não havia distanciamento entre quem aguardava a sua vez de entrar. Também não havia nenhum tipo de fiscalização ou barreira sanitária por parte da Prefeitura.

A assistente judiciária Monize Cristina Bezerra, 25 anos, e o professor Maurício Aguiar, 31, circulavam em busca de um local onde não houvesse aglomeração. O casal estava há cerca de um mês sem sair para jantar e relatou que, aos poucos, estão retomando o ritmo pré-pandemia, mesmo achando que o pior ainda está por vir. Ambos estão vacinados, mas acham que a pandemia só vai melhorar quando um maior número de pessoas estiver imunizado.

"O fato de estarmos vacinados não nos traz segurança, mas hoje a gente decidiu sair para comemorar, afinal, é dia dos namorados", afirmou o professor.

Em um dos bares da Rua Figueiras, a fila era pequena e no interior do estabelecimento a distância entre as mesas mostrava que a casa estava seguindo a recomendação de receber 40% da sua capacidade. O sub-gerente Clayton Araújo, 44, afirmou que o bom movimento surpreendeu a todos e que a boa frequência, aliada à uma hora a mais de funcionamento que foi autorizada pela Prefeitura de Santo André deve ajudar a recuperar um pouco do prejuízo dos últimos meses. A administração municipal alterou de 22h para 23h o horário máximo de funcionamento de bares e restaurantes neste sábado.

Para quem esperava na porta para entrar, o período de 60 minutos a mais também foi comemorado. A atendente Caroline Santos, 26, e o marceneiro Willian da Silva Pereira, 31, achavam que o movimento estaria mais tranquilo, mas pretendiam ficar no restaurante até o horário de fechamento depois que conseguissem uma mesa. O casal tem saído toda semana para comer, mas reconhece que dessa forma se expõe ao risco de contaminação. "A gente sai porque não aguentamos mais ficar em casa", afirmou Caroline.