Boninho diz que Faustão passa bem após ser internado

11/06/2021 | 09:07



Uma infecção urinária fez com que Fausto Silva se afastasse da apresentação do tradicional Domingão do Faustão no próximo dia 14. A Globo decidiu colocar como substituto Tiago Leifert, apresentador do Big Brother Brasil.

Em dezembro deste ano, Faustão irá se aposentar e deixará a emissora, após 33 anos de carreira. Em abril deste ano, porém, a Band divulgou que ele irá assinar um contrato de cinco anos com o canal.

Na noite desta quinta-feira, 10, Boninho usou as redes sociais para se solidarizar com Faustão e dar apoio a Tiago Leifert. "Dia complicado hoje! Comecei com o susto do Fausto, mas, graças a Deus, ele está bem. Titi (Leifert) vai ter esse carinho com a gente e com o Fausto de segurar essa onda", declarou o diretor no Instagram.