Cobertura de 2ª dose contra Covid avança lentamente na região

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



09/06/2021 | 00:01



Apesar de as sete cidades da região já terem aplicado mais de 1 milhão de doses de vacina contra a Covid-19, a cobertura vacinal efetiva, ou seja, das pessoas que já tomaram as duas frações do imunizante, só atingiu 11,9%. Já o alcance da primeira dose é maior, 25,7%, mas ainda insuficiente para promover o controle da pandemia, alertam os especialistas. Avançar rapidamente para que ao menos de 60% a 70% a população adulta esteja completamente protegida é fundamental não só para queda efetiva nos casos e mortes por Covid, como para evitar o surgimento de variantes e novas ondas de contaminação.



Dados informados pelas prefeituras da região mostram que na última semana epidemiológica, entre os dias 30 de maio e 5 de junho, foram aplicadas apenas 5.832 segundas doses contra a Covid, o menor número em período de sete dias desde a semana entre os dias 21 e 27 de fevereiro. Em maio foram aplicados 84.296 reforços, contra 143.853 de abril. Embora seja preciso levar em conta que existe espaço de tempo que varia de 28 a até 90 dias no intervalo entre as doses, é possível constatar que o ritmo na região está bastante lento.



As prefeituras explicam que não há atraso na segunda dose por falta de imunizantes e que seguem a orientação do governo do Estado sobre a inclusão de novos públicos para administração da primeira dose, sem fazer o represamento dos imunizantes para a conclusão do esquema vacinal. De acordo com dados informados pelas administrações municipais, ao menos 16.644 pessoas estão com a segunda dose em atraso, cerca de 2% do total de vacinados até agora.



Especialista em gestão de saúde e conselheiro do CRBM1 (Conselho Regional de Biomedicina 1° Região), Michel Sant’Anna de Pinho destacou que todos os estudos realizados sobre a eficácia das vacinas levam em consideração o esquema vacinal completo, ou seja, a aplicação das duas doses. “Uma dose apenas não chega na eficácia que foi estudada e atestada, quando a vacina de fato se mostra eficaz para redução de contaminações, casos graves e mortes”, pontuou.

O especialista destacou que, para que haja controle da pandemia, é preciso que uma grande parcela, de 60% a 70% da população, esteja imunizada com as duas doses. “É o que vimos com o estudo conduzido em Serrana, no Interior do Estado de São Paulo. Quando a maioria da população se imunizou, os números de casos e mortes caíram drasticamente”, completou.



Pinho afirmou que, ainda que haja atraso na segunda dose, é importante que as pessoas completem o esquema vacinal. “Todos devem estar atentos não só ao prazo para receber a segunda dose, como se certificar que não haja erros, como os casos em que algumas pessoas tomaram doses de vacinas distintas”, alertou.

O infectologista Bernardo Almeida alertou que a estratégia que tem sido adotada de focar nas primeiras doses e – se necessário – aumentar o prazo entre a primeira e a segunda pode favorecer o surgimento de outras variantes. Entre todas cepas que já foram identificadas, quatro delas são monitoradas pela sua alta transmissibilidade e capacidade de contaminação na forma grave da doença.



Santo André vacina profissionais da educação

Santo André começa a vacinar contra a Covid-19 no fim de semana profissionais da educação básica das redes privada, estadual e conveniada. É necessário fazer agendamento no site psa.santoandre.br/vacinacovid, que indicará data, local e horário disponíveis.



“A antecipação e expansão da vacinação para este público são fundamentais para a retomada gradativa das aulas presenciais com segurança para os profissionais da educação, alunos e familiares”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB). Os profissionais da rede municipal de educação tomaram a primeira dose da vacina no último fim de semana.



No local de vacinação, os profissionais da educação devem apresentar documento que comprove o vínculo ativo com a instituição de ensino, como holerite atualizado ou declaração emitida pela escola. Dúvidas pode ser sanadas no 0800-4848004.



OUTRAS CIDADES

Mauá inicia hoje a vacinação de profissionais que atuam na educação das redes pública e privada de 40 a 46 anos. Amanhã será a vez dos trabalhadores com idade entre 30 e 39 e, sexta-feira, dos 18 aos 29 anos. Para garantir a imunização é necessário preencher cadastro disponível no site da Prefeitura (www.maua.sp.gov,br).



Ribeirão Pires também inicia hoje grupo na vacinação, os caminhoneiros. Os profissionais que moram na cidade devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência em seu nome. Já os que trabalham em Ribeirão Pires e moram em outros municípios, deverão apresentar também declaração de atividade emitida pelo RH, contendo nome, CNPJ, endereço da empresa, assinatura, carimbo e o cargo. Para ambos os casos, é preciso comprovar atuação por meio de holerite, carteira de trabalho, RPA (Recibo de Pagamento Autônomo) ou MEI (Micro Empreendedor Individual), ISS (Imposto Sobre Serviço) ou CMC (Cadastro Municipal de Contribuintes).