Do Dgabc.com.br



08/06/2021 | 00:01



As aulas presenciais nas escolas da rede municipal de São Caetano foram retomadas ontem, inicialmente de forma escalonada para as turmas G4 e G5 da educação infantil (4 e 5 anos de idade). Dependendo da situação da pandemia da Covid-19 e das orientações da Secretaria de Saúde, a previsão é a de que, a partir de 21 de junho, retornem às aulas presenciais o 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental e, a partir de 5 de julho, o 4º e 5º anos.

Cada escola da rede municipal tem autonomia para organizar suas turmas, respeitando os protocolos do Plano São Paulo, que prevê ocupação máxima de 35% da capacidade da sala de aula. Segundo o secretário de Educação, Fabricio Coutinho de Faria, além dos cuidados tomados pelas escolas, a antecipação da vacinação contra a Covid para todos os profissionais da educação a partir de 18 anos de idade (prevista para julho pelo governo do Estado) é fator que confere segurança à comunidade escolar.

“Em pesquisa realizada pelas escolas, cerca de 80% dos pais e responsáveis responderam ser favoráveis ao retorno”, informou Faria, em entrevista no primeiro dia de aulas presenciais na Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Francisco Falzarano, no bairro Boa Vista.

Na Emei Francisco Falzarano, a diretora Evanise Juarez organizou a entrada em horários distintos – 7h50 para o G5 e 8h para o G4) e em duas portarias, conforme a localização da sala de aula, para evitar aglomeração de crianças. Na hora do lanche, turmas diferentes também ficaram separadas.

Além da instalação de tapetes sanitizantes, medição de temperatura na entrada e oferta de álcool gel em todos os ambientes, a diretora ainda pediu aos pais que enviem trocas de máscaras para os alunos. E contou com a colaboração dos estudantes. “Todas as crianças já estão acostumadas a usar máscaras e higienizar as mãos”, constatou a diretora.

De acordo com Evanise, as orientações dadas por pais e professores e a própria vontade que os alunos têm de retornar ao espaço da escola são motivações para que eles observem atentamente as medidas de prevenção contra a Covid.

A pequena Laura, 5 anos, é uma das crianças que não viam a hora de chegar segunda-feira. “Minha filha estava bem ansiosa. Eu também fiquei muito feliz com a volta das aulas presenciais, e tranquila em relação aos cuidados que a escola tomou”, diz a moradora Laudiceia Pereira da Silva, mãe de Laura.

Além de São Caetano, Santo André, São Bernardo e Diadema liberaram o retorno presencial nas escolas municipais. Em Mauá a expectativa é a de que a rede retorne dia 27 de julho, enquanto que Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra ainda não definiram uma data.