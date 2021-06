Do Dgabc.com.br



05/06/2021 | 11:22



Policiais Militares do 6º Baep (Batalhão de Ações Epeciais) prenderam, na noite desta sexta-feira (4), três indivíduos - cujos nomes não foram divulgados - que comercializavam pedras preciosas. Os criminosos foram pegos durante patrulhamento na Rua José Pelozinni, no Centro de São Bernardo.

Segundo a ocorrência, a equipe do Baep recebeu denúncia de que três homens fariam negociação de pedras preciosas, em um veículo, em valor estimado de R$ 80 mil. O denunciante informou as características pessoais dos criminosos, o modelo do carro e local que haviam combinado a venda.

Os agentes encontraram o local e, no interior do veículo, localizaram 499,8 gramas de esmeraldas e um laudo atestando a autenticidade das pedras. No entanto, os indivíduos não tinham documentos e nota fiscal dos itens.

Ao serem indagados sobre as pedras preciosas, confessaram ter viajado do Interior Paulista até São Bernardo para realizar a venda. Diante das informações, foram conduzidos à delegacia da Polícia Federal da Lapa para registro dos fatos.

Fotos: Divulgação/CPA/M-6/Baep/PM