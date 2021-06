Museu da Nintendo deve ser inaugurado no Japão em 2024

Bianca Bellucci

Do 33Giga



04/06/2021 | 09:48



A construção de um museu da Nintendo foi anunciada pela marca nesta quarta-feira (2). O local será usado para expor os produtos lançados pela companhia desde 1889. A empresa começou vendendo baralho e passou por outros setores, como hotelaria, gastronomia e transporte, até se firmar no universo dos videogames.

Para abrigar o museu da Nintendo, a marca vai revitalizar a fábrica Uji Ogura Plant, localizada na região de Kyoto, no Japão. O local foi construído em 1969 para a fabricação de baralhos e Hanafuda, jogo de cartas nipônico. Posteriormente, virou uma base de atendimento ao cliente e reparos de produtos. Em 2016, no entanto, essas atividades foram transferidas para outra instalação. Desde então, a companhia procurava uma ideia para reutilizar o espaço.

O projeto do museu da Nintendo tem previsão para estar pronto no fim do ano fiscal de 2023, que se encerra em março de 2024. Por enquanto, a empresa está utilizando o nome provisório de Nintendo Gallery para se referir ao local.