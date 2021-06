Barcelona exerce opção por Emerson e confirma integração de lateral da seleção

02/06/2021 | 08:26



A diretoria do Barcelona confirmou nesta quarta-feira a integração do lateral-direito Emerson Royal no elenco principal do time comandado pelo técnico holandês Ronald Koeman para a próxima temporada. O jogador, que está com a seleção brasileira para jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, esteve cedido por empréstimo ao Betis desde janeiro de 2019.

"O Barcelona comunicou ao Betis que exerce o seu direito de recuperar Emerson Royal, que jogou cedido nas duas últimas temporadas, a partir de 1 de julho", disse um comunicado oficial do clube da região da Catalunha. "Com ele, o Barcelona ganhará velocidade e mais força ofensiva pelo lado direito , completou.

Em janeiro de 2019, Emerson foi anunciado como reforço do Barcelona, oriundo do Atlético-MG, em um contrato válido até 2024. No entanto, inicialmente o lateral-direito foi emprestado ao Betis, onde fez um total de 79 jogos oficiais e cinco gols. Para poder ficar com ele em definitivo a partir de agora, o clube catalão vai pagar 9 milhões de euros (cerca de R$ 57 milhões) ao de Sevilha.

O momento atual é ótimo para Emerson. Ele foi convocado inicialmente para defender a seleção olímpica, mas foi chamado pelo técnico Tite para os jogos da seleção principal no lugar de Daniel Alves. O lateral-direito comentou sobre a expectativa de defender o Barcelona em uma recente entrevista coletiva na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

"Fico feliz com isso, é um clube que quero jogar desde que comecei a jogar futebol. Ter esse reconhecimento para mim é fundamental, todo jogador quer ter contrato com o Barcelona. Quero chegar lá e tentar mostrar meu trabalho e me firmar na posição", disse o lateral.

Emerson é a terceira contratação do Barcelona em três dias. Antes dele, foram confirmados o atacante argentino Sergio "Kun" Agüero, na segunda-feira, e o zagueiro espanhol Eric García, na terça. Esses dois eram do Manchester City.