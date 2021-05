Vocação inegociável

Do Diário do Grande ABC



31/05/2021 | 08:54



Milton Bigucci é mais um ator de relevância do Grande ABC a defender a mesma tese: a região não pode desperdiçar sua vocação industrial na economia. Nos últimos meses, com a pandemia trazendo impactos profundos no ambiente econômico mundial, líderes se revezam no discurso de que a classe política local precisa criar condições de fomento da indústria.

Não é segredo – e este Diário trata do assunto à exaustão, como deve ser feito – que o Grande ABC passa por intenso processo de desindustrialização. A saída da Ford, após seis décadas de atuação, simboliza a mudança de marcha adotada a partir dos anos 1990. E o prisma apresentado mostra uma impulsão dos setores de serviços e comércio.

Mas mergulhar de cabeça nesta vertente econômica é deixar em segundo plano décadas de construção do Grande ABC – e boa parte da nossa história também. Não foi à toa que montadoras escolheram as sete cidades para se instalar na primeira metade do século passado. Nem que outras empresas aproveitaram o fluxo da área automotiva e construíram suas sedes por aqui. Muito menos que trabalhadores mais capacitados optaram por atuar na região. O saldo disso tudo é a formação de um bloco com poderio econômico, com lideranças políticas de peso e com ambiente de inovação consolidado.

O que Milton Bigucci diz – juntamente com outras figuras que conhecem o cenário regional – é que ajustar a política com olhar prioritário a comércio e serviços pode trazer resultado de curto prazo, porém, destrói vigas estruturais existentes sem fincar outras mais sólidas. Sem esses pilares, a retomada da economia regional fica sem a sustentação necessária para o bloco que é um dos maiores PIBs do País. O que mais precisamos em tempos de pandemia é ter degraus bem fixos para que voltemos a percorrer o caminho do resgate financeiro, que se assemelha a uma maratona, não uma arrancada de 100 metros rasos.

A vocação do Grande ABC é industrial. Isso deveria ser inegociável. E o ponto de partida de todo planejamento econômico.