Morre, aos 79 anos, o sambista Dominguinhos do Estácio

31/05/2021 | 08:10



O sambista Dominguinhos do Estácio, morreu no dia 30 de maio, em Niterói, no Rio de Janeiro, aos 79 anos de idade. A informação foi confirmada através das redes sociais do sambista, que tinha passagens pelas escolas de samba Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense, Estácio de Sá e, mais recentemente, Viradouro.

Nota de pesar: É com muita tristeza que viemos através dessa rede social comunicar o falecimento do nosso querido mestre, Dominguinhos do Estácio. O mesmo seguia internado desde o dia 11 de maio em decorrência de complicações em seu quadro de saúde e na noite do dia 30 o cantor e intérprete Dominguinhos do Estácio veio a óbito. Que nossa senhora de Nazaré o receba de braços abertos. Desejamos nossos pêsames a todos os amigos e familiares., diz a nota.

Segundo o jornal Extra, Dominguinhos teve uma hemorragia cerebral. Ele foi campeão do carnaval carioca por cinco vezes. E deixa cinco filhos.