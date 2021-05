Elba Ramalho canta na comemoração dos 90 anos da Padroeira do Brasil

30/05/2021 | 12:43



Os 90 anos da proclamação de Nossa Senhora da Conceição Aparecida como Padroeira do Brasil terá missa e concerto em homenagem a santa.

A celebração religiosa contará com a apresentação do Cardeal Dom Orani João Tempesta, às 18h desta segunda-feira, 31, com os trabalhos da Orquestra ASMB (Ação Social pela Música no Brasil), às 19h30, direto do Rio de Janeiro.

A cantora Elba Ramalho fará uma participação especial em homenagem à santa.

O palco escolhido para o evento, com apoio da Arquidiocese do Rio de Janeiro, é a igreja São Francisco de Paula, mesmo local da cerimônia de proclamação da Padroeira, ocorrida há nove décadas.

Em Aparecida, no interior paulista, em 1929, durante as comemorações do jubileu de prata da coroação da imagem, religiosos solicitaram ao então Papa Pio XI que declarasse Nossa Senhora da Conceição Aparecida, então Rainha, a Padroeira do Brasil.

Foi o Arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, o Cardeal Dom Sebastião Leme da Silveira Cintra, quem enviou a solicitação, acolhida pelo Romano Pontífice em 16 de julho de 1930

A cerimônia do título de Nossa Senhora Aparecida como Padroeira do Brasil ocorreu no Rio de Janeiro, que era a capital do País, no dia 31 de maio de 1931.

Na ocasião, houve a participação de cerca de um milhão de pessoas. Estiveram presentes no ato o então presidente da República, Getúlio Vargas, ministros, e autoridades civis e militares.

Serviço

Missa e concerto em homenagem a padroeira do Brasil

Quando: Segunda-feira, dia 31 de maio

Local: Igreja São Francisco de Paula, com transmissão pela TV Aparecida

18h: Santa Missa

19h30: Concerto da Padroeira - Orquestra ASMB (Ação Social pela Música no Brasil). Participação especial de Elba Ramalho