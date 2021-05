Lívia Andrade é vacinada contra a Covid-19 e faz desabafo nas redes sociais

30/05/2021 | 09:10



No dia 29 de maio, Lívia Andrade que mora nos Estados Unidos teve a oportunidade de tomar a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, e claro, compartilhou o momento em suas redes sociais:

Pensei muito sobre isso! No início, pensei até em não tomar a vacina. A pandemia deu um sacode na minha vida em todos os sentidos, interferiu no meu relacionamento, no meu trabalho e na minha saúde, claro. Então decidi mudar TUDO, inclusive a decisão sobre tomar a vacina. Poderia ter tomado antes, já que onde estou isso é possível, mas no início não me senti confortável, o tal 'privilégio' me incomodou muito. Mas chegou o grande dia, parei de ver o lado negativo e passei a ver o lado positivo. Se Deus me deu essa OPORTUNIDADE porque não tomar??? Eu estou no lugar certo, na hora certa e nada é por acaso! Estou em paz com a minha consciência e decisão. Gostaria que todos pudessem e que todos tivessem a mesma oportunidade, não só de vacinar, mas de ter uma vida melhor. O mundo nunca vai voltar a ser o mesmo, os que se foram não voltam mais, tudo agora é diferente, é preciso transmutar!!! Sou muito grata por tudo!

No mesmo dia, Nicolas Prattes também mostrou que tomou a picadinha no braço e aproveitou para explicar para os fãs e seguidores que tem asma - considerada uma comorbidade:

Tenho asma e bronquite desde os 7 anos.

Quem me vê correndo 20 km, depois surfando e de noite correndo mais uns km, não sabe que isso vem desde cedo. Precisei inserir o esporte na minha vida pro meu bem estar e para controlar a asma, comecei na natação justamente por ser o mais recomendado pra minha comorbidade, depois fui para os outros esportes. Hoje na fila me passou um filme pela cabeça... todas as madrugadas com falta de ar em hospital ou em casa, até o início da pandemia e o dia de hoje (que não é o fim dela). Todos da fila estavam com um ar parecido de 'alívio'. Foi bom estar ali, cada um com sua história, sofrimento e superação diferentes mas por um mesmo motivo. Ter fé é o que nos resta e nos SALVA! VACINA SIM. VIVA O SUS.

Assim como Nicolas, a filha de Renato Aragão - Lívian Aragão - acabou mostrando para os seus fãs e seguidores das redes sociais no dia 29 de maio, que também tem comorbidade e acabou recebendo a primeira dose do imunizante:

VACINADA! Feliz demais por poder tomar a minha primeira dose da vacina contra COVID-19. Pra quem não sabe, vacinei por estar no grupo de comorbidades com Diabetes Mellitus (herança genética que descobri em 2016, mas tenho acompanhamento médico e sou saudável, porém, precisamos cuidar, né?) Fiquem ligados no calendário da vacinação da cidade de vocês e VACINEM! Não deixem de vacinar.