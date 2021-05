Bil Araújo fala sobre os perrengues que passou em No Limite

29/05/2021 | 10:10



Como você acompanhou, Arcrebiano que foi um dos primeiros participantes a deixaram a casa mais vigiada do Brasil da edição de 2021, teve uma nova chance em um novo reality.

Mais conhecido como Bil, o bonitão acabou tendo a oportunidade de participar do No Limite e após o fim das gravações do programa, ele acabou indo até as redes sociais falar sobre alguns perrengues que passou durante o segundo confinamento.

A gente dormia na areia. Era perrengue mesmo. Nada de dormir em hotel. Aquilo é perrengue, a gente dormia na areia, com a carinha na terra.

Outro problema apontado por ele nas redes sociais foi que o mau hálito o incomodava muito durante a experiência em No Limite.

Nem eu estava me aguentando. Estava com saudade de escovar os dentes. Escove bem os dentes, três vezes ao dia. Porque a sensação é muito ruim.

E se você está realmente acompanhando o reality deve ter visto que Bil Araújo é uma das pessoas que anda de meia pra lá e pra cá o tempo todo, e ele revelou o motivo.

Lá você anda descalço ou usa um tênis, bota. Preferi usar meia, porque é mais confortável. Era para ficar mais à vontade.