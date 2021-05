Após polêmica, ex-funcionário diz que cães de Fiuk estão em abrigo há dois anos

28/05/2021 | 13:11



A polêmica continua! Após Fiuk se defender das críticas de Luísa Mell, um funcionário que trabalhou no Projeto Anjinhos da Rua, abrigo onde o cantor teria deixado seus dois cachorros, contou para o colunista Léo Dias que a versão contada pelo artista não é verdade.

A fonte afirmou que os animais estão no local há pelo menos dois anos. Ele teria comprovado a veracidade da informação através de áudios e prints.

Fiuk, por sua vez, afirmou que deixou os cachorros no local antes de entrar para o BBB21, já que não teria como dar assistência aos bichos, que estariam sendo muito bem cuidados por uma amiga sua que toma conta abrigo.

Trabalhei lá de junho de 2020 a dezembro de 2020 e os cachorros já estavam lá, bem antes de começar BBB. E o pessoal fala que os animais já estão lá há muito mais tempo. Inclusive, tenho conversa aqui com um rapaz que trabalhou lá um ano antes de eu entrar e falou que os cachorros já estavam lá. Então, podemos contar no mínimo dois anos. Fiuk se apresentou no Faustão em 2013, o cachorro era bem novinho e hoje ele já está bem mais velhinho, disse.

A pessoa ainda afirmou que a amiga, na realidade, não seria a dona do abrigo:

- Fiuk disse que deixou os cachorros com uma amiga, mas essa amiga na verdade não é a dona. Ela faz o marketing deste projeto. Os donos são a família Machado, que são donos de transportadora, pessoas muito bem de vida e têm atendimento para cachorros de rua, mas não fazem doação nenhuma de cachorro e eles ficam presos em canis. Eles têm os tratadores que limpam os canis e dão comida e água. Os cães do Fiuk ficam presos em canis separados, só os dois, inclusive são canis muito mais estruturados que os demais. Mas não tem passeio, não tem interação. Bem diferente do que ele falou.