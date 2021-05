Bia Moço

28/05/2021



Mais de dois anos depois que a Prefeitura de São Bernardo autorizou projeto para construção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Jardim Silvina, o edital de licitação para contratação de empresa que executará as obras foi publicado, ontem, no Diário Oficial. A entrega do centro médico, porém, estava programada para o primeiro trimestre do ano passado.

O anúncio do novo equipamento de saúde foi divulgado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) no dia 10 de dezembro de 2018, quando o tucano afirmou, durante ato oficial, que o esboço do projeto seria entregue dentro de 90 dias, quando já entraria na fase de licitação, prometendo ainda o funcionamento da UPA para o início de 2020.

Na época, o chefe do Executivo afirmou, na presença da população, que o bairro voltaria a ter o serviço de saúde, que na gestão anterior, chefiada pelo então prefeito Luiz Marinho (PT), foi remanejada para a UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Ferrazópolis.

No evento, Morando apresentou o projeto inicial aos moradores, informando que a nova UPA seria construída nas dependências da extinta UBS Silvina, em área útil de 12 mil metros quadrados, em terreno próximo ao Tiro de Guerra (Av.Condé de São Lourenço) de São Bernardo. O esboço previa cinco consultórios de atendimento, salas vermelha e amarela – UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), sala de raio X, espaços de observação adulto e infantil, entre outras áreas. Morando anunciou ainda que a expectativa seria realizar cerca de 400 atendimentos por dia e 12 mil por mês, com nove médicos, em atendimento 24 horas.

Questionada quanto a morosidade no processo e atraso das datas, a Prefeitura de São Bernardo informou, por meio de nota, que o prazo de 90 dias dado por Morando em dezembro de 2018 se referia à elaboração dos projetos executivos, etapa que antecede a licitação da obra.

A administração municipal frisou que “não há demora na execução do projeto, apesar da pandemia”, além de que a primeira licitação, publicada em maio de 2020, “teve seu processo licitatório anulado, em função de recurso administrativo”. O investimento previsto para o equipamento é de R$ 8,7 milhões.



EDITAL

Conforme a publicação, o edital estará disponível para download no site www.saobernardo.sp.gov.br/licitacao, assim como em consulta presencial na Av.Kennedy, 1.100 – no prédio Gilberto Pasin, bairro Anchieta, das 8h30 às 17h. O pregão eletrônico será aberto no dia 9 de junho, às 9h.