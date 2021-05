Após aparecer usando roupas largas, surgem boatos de que Grazi Massafera está grávida pela segunda vez

26/05/2021 | 09:10



Segundo o colunista Leo Dias, fãs suspeitam que Grazi Massafera está grávida pela segunda vez! Isso porque a atriz foi vista vestindo roupas largas - o que, de acordo com os fãs, apontava que ela estivesse esperando um filho.

Grazi já é mãe de Sofia, que completou nove anos de idade no último domingo, dia 23, e é fruto da relação com o ator Cauã Reymond. Atualmente, ela está em um relacionamento com o ator Caio Castro.

Procurada, a assessoria de imprensa da atriz não retornou o contato até a publicação dessa matéria, mas ao colunista ela afirma que os boatos não procedem.