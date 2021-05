Recém-casados, Sasha Meneghel e João Figueiredo embarcam em lua de mel

26/05/2021 | 08:10



Sasha Meneghel e João Figueiredo celebraram a união no sábado, dia 23, e já embarcaram em lua de mel! O casal publicou no Instagram Stories as fotos acima, em que aparecem agarradinhos no aeroporto de Dubai. Além de celebrarem o momento romântico, os dois mostraram que estão mesmo em sintonia e apareceram com as roupas combinando!

Momentos depois, João já entregou detalhes da lua de mel, revelando que estão em um cenário paradisíaco.Mais dois voos e chegamos, disse ela antes de publicar a foto da janelinha do avião.

Já hospedados em um resort, João apenas mostrou os pés dos dois enquanto eram levados para a suíte especial. Chique, não? Sasha ainda aproveitou para agradecer a agência que está ajudando na viagem: Obrigada por nos ajudar a realizar esse sonho, escreveu ela.