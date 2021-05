Obituário - 25 de maio de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



25/05/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Olga Freire Murbach, 93. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 21. Memorial Planalto.

Maria Francisca de Azevedo, 91. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Nair Pontes Pereira, 91. Natural de Gália (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 21, no hospital de campanha UFABC. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miryan Cattaruzzi, 88. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 21, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

José Augusto, 86. Natural de Monte Azul Paulista (São Paulo). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Scolari Netto, 83. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Alexandre Estanislau Rusteiko, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anne Marie Lebrun, 81. Natural do Haiti. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Teodoro Gomes, 80. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Irene Fabri Bertole, 77. Natural de Poloni (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilde Ferreira Lima, 66. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geraldo Leite de Araujo, 66. Natural de Lagoa do Ouro (Pernambuco). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 21, no hospital de campanha UFABC. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lucinete Nita de Araújo, 64. Natural de Caicó (Rio Grande do Norte). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 21. Memorial Planalto.

Antonio Carlos Miranda, 56. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 21. Pedreiro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Evandir Francisco dos Santos, 56. Natural de Juazeirinho (Paraíba). Residia no Jardim Sant André, em Santo André. Autônomo. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Edilson Cavalcante de Souza, 54. Natural de Iguatu (Ceará). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Motoboy. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lucilene Medeiros de Santana, 50. Natural de Santos (São Paulo). Residia na Vila Industriário. Vendedora. Dia 21, em Santo André. Cemitério de Areia Branca, em Santos (São Paulo).

Vagner Dias Rosa, 47. Natural de Mauá. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Promotor de vendas. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Denis Schiavone, 32. Natural de Santa Rita do Sapucaí (Minas Gerais). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Sócio-administrador. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Thairine Cristina Alves dos Santos, 28. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Cabeleireira. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Celestino Hirata, 83. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 21, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Rubens Otavio Ferlin, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Duzzi, em São Bernardo. Dia 21, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Mariuza Cavalheiro da Silva, 36. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Analista de logística. Dia 21, em Santo André. Memorial Phoenix.



D I A D E M A

Iracema Nunes Pereira, 80. Natural de Nova Granada (São Paulo). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Odilon de Oliveira e Silva, 76. Natural de Queluzito (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Sebastião Henrique de Assis, 75. Natural de São Bento do Sapucaí (São Paulo). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 21, em Santo André. Cemitério Municipal.

Josenildo Cardoso Cavalcante, 70. Natural de Boa Nova (Bahia). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 21, em Diadema. Memorial Planalto.

Carmozina Andrelina de Araújo, 62. Natural de Seabra (Bahia). Residia no Jardim Luso. Dia 21. Vale da Paz.

José Manoel Vasconcelos Santana, 61. Natural de Serrinha (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Carolina Aparecida Mariano Liberal, 32. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 21. Jardim da Colina.



RIBEIRÃO PIRES

Paulo Basan, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim Petrópolis, em Ribeirão Pires. Pintor. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.