Booker brilha e Suns derrotam Lakers na abertura dos playoffs; Hawks batem Knicks

24/05/2021 | 08:20



O Phoenix Suns não disputava os playoffs desde 2010. A volta veio em grande estilo, na rodada de domingo, em uma vitória com autoridade sobre o atual campeão, o Los Angeles Lakers. O segundo colocado na Conferência Oeste abriu a série contra o sétimo vencendo com tranquilidade. No Arizona, a equipe se impôs defensivamente e liderou o jogo todo desde a metade do primeiro quarto, vencendo por 99 a 90.

Os Suns foram superiores na maioria das principais estatísticas. A discrepância foi maior nos rebotes: 47 para os mandantes e 33 para os visitantes. A razão disso é que a marcação em zona da equipe permitiu mais posses de bola, enquanto que Anthony Davis e Andre Drummond tiveram dificuldades em dividir a função de defensores do garrafão dos Lakers.

Sendo assim, Deandre Ayton fez uma grande partida em sua estreia nos playoffs com 21 pontos, 16 rebotes (oito ofensivos) e um toco. Mas o destaque foi Devin Booker, que também estreou na pós-temporada e anotou 34 pontos, oito assistências, sete rebotes e um roubo de bola.

Ao comparar com o desempenho individual dos atletas dos Lakers, é possível ter uma noção maior da superioridade do time da casa. Ninguém da franquia de Los Angeles anotou mais de 20 pontos. Com 18, 10 assistências, sete rebotes e três roubos de bola, LeBron James foi quem teve a participação mais significativa. Já Anthony Davis teve muita dificuldade no confronto direto com Ayton e terminou a partida com 13 pontos, sete rebotes e três tocos.

Se o número 2 do Oeste se impôs em quadra e venceu, o melhor time da conferência tropeçou. O Utah Jazz recebeu o Memphis Grizzlies, na Vivint Smart Home Arena, em Salt Lake City, no jogo 1 da primeira rodada, e acabou sendo surpreendido e derrotado por 112 a 109 em grande partida com emoção até o último segundo.

Ainda sem poder contar com Donavan Mitchell lesionado, o Jazz viu Rudy Gobert ejetado da partida com seis faltas e mesmo assim conseguiu importante recuperação no último período para "colocar fogo" no jogo. No entanto, os Grizzlies controlaram as emoções e saiu de Salt Lake City com importante vitória, quebrando o mando de quadra da equipe que teve a melhor campanha na temporada regular.

O grande nome dos Grizzlies e do jogo foi Dillon Brooks. Com a mesma dedicação defensiva de sempre, o ala-armador também contribuiu bem no ataque e foi o cestinha da noite com 31 pontos, sete rebotes e duas assistências. No lado do Jazz, o croata Bojan Bogdanovic foi o responsável por manter as esperanças vivas do time até os segundos finais. Com primeiro tempo bem abaixo, cresceu na etapa final e fechou o jogo com 29 pontos e quatro rebotes.

NO LESTE - A noite foi de Trae Young. Com atuação marcante do jovem jogador, o Atlanta Hawks venceu o New York Knicks por 107 a 105, no ginásio Madison Square Garden, em Nova York, com a presença de 15 mil pessoas, pelo primeiro jogo da série dos playoffs da Conferência Leste.

O armador dos Hawks foi o grande nome da partida: além dos 32 pontos, ele matou a cesta da vitória e saiu fazendo sinal de silêncio para a torcida adversária. Por outro lado, o banco dos Knicks foi o destaque, especialmente por conta de Alec Burks e Derrick Rose, que anotaram 27 e 17 pontos, respectivamente. Julius Randle, a estrela da franquia, não teve grande participação e terminou com apenas 15.

Na Filadélfia, o Philadelphia 76ers recebeu e superou o Washington Wizards por 125 a 118 no jogo 1. Tobias Harris (37 pontos e seis rebotes) bateu o seu recorde pessoal de pontos em uma partida de playoffs e liderou a sua equipe à vitória no ginásio Wells Fargo Center. Joel Embiid (30 pontos e seis rebotes), Seth Curry (15 pontos), Danny Green (11 pontos) e Ben Simmons (seis pontos, 15 rebotes e 15 assistências) também foram destaques no duelo.

Os Wizards, que lutaram bravamente ao longo de todo duelo e chegaram a liderar durante boa parte da partida, foram liderados pelos 33 pontos e 10 rebotes de Bradley Beal. Russell Westbrook conquistou mais um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) ao anotar 16 pontos e distribuir 14 assistências.