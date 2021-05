Operação Comércio Responsável fecha bingo clandestino em Santo André

Da Redação



22/05/2021 | 13:42



A Prefeitura de Santo André lacrou na madrugada deste sábado (22) um estabelecimento que funcionava como bingo clandestino na avenida Queirós dos Santos, na região central da cidade. No momento do flagrante pelos agentes da Operação Comércio Responsável, cerca de 175 pessoas estavam dentro do espaço, em sua maioria idosos, além de 166 máquinas caça-níqueis.

A ação contou com agentes do Departamento de Controle Urbano, Semasa, Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros e polícias Civil e Militar. Além de ser considerada uma atividade proibida, o bingo funcionava em uma área totalmente fechada, sem qualquer ventilação, situação que vai contra as normas sanitárias e de prevenção estabelecidas pelos órgãos de saúde.

Para ter acesso ao local foi necessário o arrombamento da porta pelas forças policiais. Havia diversos carros no estacionamento do terreno. O local foi interditado pelos agentes da Prefeitura, por meio da Operação Comércio Responsável. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade.

A Operação Comércio Responsável foi implementada pela Prefeitura de Santo André em março de 2020, logo após o início da pandemia, e continua mesmo durante os períodos de flexibilização. As abordagens ocorrem tanto em centros comerciais, quanto em bairros mais afastados e periféricos.

As denúncias de aglomeração podem ser feitas pelo aplicativo Colab, da Prefeitura de Santo André, ou ainda pelos telefones 153 da GCM e 190 da Polícia Militar. Para denúncias referentes à poluição sonora em estabelecimentos comerciais, o morador pode acionar o Semasa, pelo site www.semasa.sp.gov.br.