Por que os golfinhos são considerados inteligentes?

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



23/05/2021 | 00:01



Além de lindos e admiráveis, os golfinhos, de acordo com evidências já analisadas, são muito inteligentes. Esses animais, com 37 espécies conhecidas de águas salgada e doce, têm cérebros bem grandes em proporção ao tamanho do seu próprio corpo. Aliás, possuem o segundo maior cérebro do reino animal, ficando atrás apenas dos humanos.

Exemplo de toda essa esperteza, os golfinhos conseguem se reconhecer, inclusive em espelhos, conforme experiências já realizadas por pesquisadores. Também atravessam uma infância bem longa, na qual muitos aprendizados e ensinamentos são transmitidos pelos mais velhos.

Outra curiosidade bem interessante é que os golfinhos conversam. Sim, isso é real. Essa espécie emite diversos sons diferentes que são usados para que eles se comuniquem. Diante disso, os golfinhos são capazes ainda de aprender sistemas de comunicação criados pelo homem. Alguns estudos com eles mostraram que podem responder perguntas realizadas por treinadores. Por exemplo, com objetos dentro de uma piscina.

No reino animal, outros animais também podem ser observados como espécies inteligentes. Alguns primatas, principalmente os grandes macacos, como os gorilas, chimpanzés bonobos e orangotangos apresentam um nível maior de esperteza.

Os golfinhos ainda possuem dentes e se alimentam de lulas e peixes. O tamanho desses animais pode variar de 1,5 m a 10 m e pesam entre 50 kg e 7.000 kg. No Brasil, por exemplo, eles podem ser encontrados em diversos locais, como nas praias do arquipélago de Fernando de Noronha.