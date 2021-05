Enel concede desconto de 40% em contas atrasadas

da Redação



22/05/2021 | 07:00



A Enel Distribuição São Paulo, concessionária de energia elétrica, está oferecendo 40% de desconto para pagamento à vista de contas de luz vencidas há mais de 180 dias. A negociação extraordinária oferecida pela companhia neste momento de pandemia vai até 1º de junho e é válida para todas as classes de consumo, inclusive clientes industriais e comerciais.

O objetivo da ação é facilitar o pagamento dos débitos pelos consumidores inadimplentes, possibilitando que voltem a ficar regularizados com a concessionária. A diretora de mercado da Enel Brasil, Márcia Sandra Vieira Silva, explica que o desconto vai incidir sobre o total da dívida do cliente com a Enel vencida há mais de 180 dias. “Estamos vivendo um momento desafiador, e a concessionária decidiu flexibilizar sua forma de negociação dos débitos de seus clientes”, afirma.

A negociação pode ser feita on-line, pelo portal de negociação da Enel (https://portalhome.eneldistribuicaosp.com.br/#/negociacao/informacoes). Os clientes também podem negociar os débitos pela central de atendimento 0800 72 72 120 ou presencialmente, nas lojas de atendimento (por meio de agendamento prévio pela internet.