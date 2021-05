Prefeitura de Diadema inaugura novo Centro Pop

Bia Moço

21/05/2021 | 11:07



Atualizada em 11h27

A Prefeitura da Diadema inaugurou, na manhã desta sexta-feira (21), o novo Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua) Construindo Pontes Para o Amanhã, na Avenida Antônio Piranga, 1088, no Centro. O espaço vai substituir e ampliar as atuais instalações, na Avenida Alda.

Estiveram presentes no evento o Padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua, a vice-prefeita e secretária de Assistência Social da cidade, Patricia Ferreira, o prefeito José de Filippi Júnior (PT ), e o presidente da Câmara Municipal, Josa Queiroz.

As obras tiveram início em março, e foram finalizadas, segundo o prefeito, antes do previsto — a entrega estava programada para a última semana de maio.

No espaço, os frequentadores serão acolhidos e orientados por assistentes sociais, educadores sociais e psicólogos. Ainda terão cursos profissionalizantes, orientação para retirada de documento, ingresso em programas sociais (como o Bolsa Família) e incentivo a voltar a estudar.

A reforma do novo Centro Pop contou com a colaboração dos usuários do serviço, que ajudaram na recuperação de prédio, que em 2010 abrigou a Central de Cadastros dos Programas Sociais, e no ano passado serviu como casa de acolhimento de moradores de rua contaminados pela Covid-19. Além disso, os referenciados escolheram o nome ‘Construindo Pontes para o Amanhã’. O local contará com acesso a banheiro e chuveiros, café da manhã, almoço, uso de guarda-volumes, ligação telefônica, área de atividades coletivas com televisor, serviço de lavanderia, espaço para guarda de carrinho de coleta de recicláveis, canil e espaço pet.



Inauguração foi transmitida em live pelo Facebook da Prefeitura/ Foto: Celso Luiz/DGABC