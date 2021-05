Em entrevista, Lady Gaga revela que engravidou após estupro aos 19 anos de idade

21/05/2021 | 08:10



Lady Gaga emocionou ao fazer uma declaração poderosa em trecho de divulgação da série sobre saúde mental The Me You Can't See, que estreia nesta sexta-feira, dia 21, na AppleTV, e tem presença e produção de príncipe Harry e Oprah Winfrey. Isso porqe a cantora deu um depoimento compartilhando detalhes de uma época em que descobriu que estava grávida após ser vítima de abuso sexual.

- Eu tinha 19 anos, já trabalhava no ramo e um produtor me disse: Tire a roupa. E eu disse não. Eu saí e eles me disseram que iriam queimar todas as minhas músicas. E não pararam. Eles não pararam de me perguntar, e eu simplesmente congelei e eu ... eu não consigo nem lembrar. Primeiro senti uma dor total, depois fiquei paralisada, disse Gaga, que, como não poderia deixar de ser, não conseguiu conter as lágrimas diante de lembranças tão dolorosas.

Ela preferiu não revelar o nome do produtor, mas contou que depois do ocorrido foi ao hospital por sentir dores e descobriu que estava grávida do estuprador.

- A pessoa que me estuprou me deixou grávida em uma esquina na casa dos meus pais, porque eu estava vomitando e enjoando. Porque fui abusada. Fiquei trancada em um estúdio por meses, contou ela, revelando ainda que isso a levou a um surto psicótico. Mais do que isso: Gaga disse que o tal surto ainda estava acontecendo quando ela aceitou o Oscar por Nasce uma Estrela, em 2019.

- Tive um surto psicótico total e, por alguns anos, não fui a mesma garota. A maneira como me sinto quando sinto dor é como me senti depois de ser estuprada. Já fiz tantas ressonâncias magnéticas e exames que não encontraram nada. Mas seu corpo se lembra.

Os traumas não pararam por aí. Lady Gaga revelou ainda que, mais recentemente, lidou com impulsos de automutilação.

- Você sabe por que não é bom se cortar? Você sabe por que não é bom se jogar contra a parede? Você sabe por que não é bom se machucar? Porque faz você se sentir pior. Você acha que vai se sentir melhor porque está mostrando a alguém: Olha, estou com dor. Mas não ajuda.

Sobre o processo de cura do abuso a que foi submetida e do aborto que teve que fazer, a estrela diz que depois de vários anos aprendeu todas as maneiras de se resgatar de todo o drama que passou.

- Tudo começou a mudar lentamente, finalizou.