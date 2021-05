Eleita a seleção dos anos 30 e 40

Ademir Medici

A eleição é via internet entre os integrantes do Grupo Literatura e Memória do Futebol. A cada semana, uma enquete. No presente caso, a enquete número 48 da quarentena, nestes tempos de pandemia, em que não são possíveis as reuniões presenciais no Museu do Futebol, no Pacaembu.

A iniciativa do Memofut de eleger as seleções brasileiras por períodos é inédita, até onde se lembra o coordenador do Memofut, professor Alexandre Andolpho Silva. Os votantes formam um júri altamente qualificado e interessado no estudo da história do futebol.

1931 a 1950

Na enquete 48, foram citados 31 jogadores e dois técnicos. Os jogadores mais votados foram Domingos da Guia, Leônidas e Zizinho, cada um com 13 votos; Bauer alcançou 12, Ademir, Barbosa e Jair, 11 votos cada.

A Seleção Brasileira de 1931 a 1950, na opinião do Memofut, tem a seguinte escalação (esquema 2-3-5): Barbosa; Domingos e Norival; Bauer, Danilo e Noronha; Tesourinha, Zizinho, Leônidas, Jair e Ademir. Técnico: Flávio Costa.

Ademir de Menezes, o Queixada, que poderia jogar nas cinco posições do ataque, foi escalado na ponta esquerda. Além de Flávio Costa, sete dos 11 jogadores estavam no elenco para a Copa de 1950.

A seleção reserva do período ficou escalada com Oberdan Cattani (o goleiro que residiu em Santo André); Augusto e Jaú; Rui, Brandão e Affonsinho; Friaça, Romeu, Heleno, Araken e Chico.

1894-1930

A Seleção Brasileira dos primórdios do futebol – entre jogadores que atuaram de 1894 e 1930 – foi eleita pelo Memofut entre 34 jogadores e seis técnicos votados: Marcos Carneiro; Píndaro e Bianco; Fausto, Amílcar e Rubens Salles; Formiga, Neco, Friedenreich, Heitor e Arnaldo. Técnico: Píndaro de Carvalho.

1951-1970

Nesta semana, os integrantes do Memofut estão escalando a Seleção Brasileira no período de 1951 a 1970. Claro, o nº 10 será Pelé. O nº 7 será Garrincha. Mas quem será o lateral-direito, por exemplo?, Djalma Santos ou Carlos Alberto?

O resultado sairá hoje e Memória publicará a nova Seleção na semana que vem. Aguardem. E participem.

Diário há meio século

Sexta-feira, 21 de maio de 1971 – ano 13, edição 1541 Manchete – Servidor municipal de Santo André vai receber aumento de 20%. Projeto do prefeito Newton Brandão também eleva em 50% o valor do abono familiar.

Em 21 de maio de...

1916 – Inauguradas as novas instalações da Delegacia de Polícia de Santo André. 1920 – Há 101 anos hoje completados, nascia Admar Mendes de Campos, em Timburi, Interior de São Paulo. Mora em Santo André desde 1945. Advogado, turma de 1956 da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. O amigo Admar é o mais antigo jornalista do Grande ABC e ofereceu à Memória duas maravilhosas coleções de jornais estudantis andreenses que deixaram de circular e que foram importantes. Memória, aos poucos, vai folheando e divulgando aquelas notícias dos nossos eternos estudantes. 1976 – Câmara Municipal de São Bernardo realiza sessão solene que lembra a campanha na Itália dos pracinhas brasileiros. No convite, a citação, provavelmente escrita pelo vereador Lenildo Magdalena: “O povo que não cultiva seus feitos heróicos vai contra sua própria grandeza. Sacrifica ao deus da ingratidão. No altar do anticivismo, a nação que esquece os seus heróis”. 1986 – Circula o primeiro caderno de Automobilismo do Diário, com 12 páginas, em substituição às páginas sobre o tema encartadas desde 1980. 1991 – Voltam ao trabalho os funcionários da Prefeitura de Santo André, após 21 dias de greve. O prefeito Celso Daniel concede 40% de reajuste salarial. “O índice não é bom, mas todo mundo já estava cansado”, declarava Durvalina Vaz de Souza, presidente do Sindicato dos Servidores. Hoje Dia da Língua Nacional Dia Mundial do Desenvolvimento Cultural

Santos do Dia

Cristóvão de Magalhães Eugênio de Mazemod

O PADRE E O COROINHA. Manoel Gomes Gonzales, padre espanhol, e Odílio Daronch, gaúcho. Bem-aventurados. Em 21 de maio de 1924, foram fuzilados no Interior do Rio Grande do Sul por anticlericais. No túmulo, escreveu-se: mártires da fé, verdadeiros santos da Igreja

