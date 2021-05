Ribeirão Pires fecha parceria com Museu da Imagem e Som de São Paulo

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



19/05/2021 | 13:19



A Sejel (Secretaria de Juventude, Esportes, Lazer, Cultura e Turismo), da Prefeitura de Ribeirão Pires fechou parceria com MIS ( Museu da Imagem e do Som de São Paulo).

A cidade agora integra programa Pontos MIS - programa de formação e difusão cultural com atuação em todo Estado de São Paulo. O programa oferta programação gratuita de filmes, oficinas, palestras, exposições e formação em gestão cultural, visando novos públicos para a cultura e para o cinema.

Estão abertas as inscrições para Oficina “Introdução à Linguagem do Roteiro”, ministrada por Daniela Smith, que será realizada entre os dias 24 e 28 de maio. A atividade oferece noções técnicas sobre o processo de criação do roteiro cinematográfico, desde o surgimento da ideia até a formatação do roteiro final, para que o participante compreenda as etapas que envolvem a escritura de um roteiro audiovisual.

Ao todo, estão disponíveis 20 vagas para Ribeirão Pires. Os interessados devem se inscrever pelo e-mail sejel@ribeiraopires.sp.gov.br, com os seguintes dados: nome completo, idade, CPF, e-mail, telefone, endereço completo. Ao se inscrever, o aluno dará ciência de autorização de uso de imagem para o MIS e o não compartilhamento do conteúdo das aulas.

No próximo sábado (22), a partir das 18 horas, no canal do MIS no Youtube, será realizado o Bate-papo de Cinema Pontos MIS da Mostra Babenco, sobre o filme Carandiru. O filme estará disponível para visualização de 10/05 (a partir das 11h) a 22/05. Inscrições devem ser realizadas diretamente no site do MIS - www.mis-sp.org.br.