Mulheres realizam ato em defesa da casa de referência Helenira Preta em Mauá

Do Diário do Grande ABC



19/05/2021 | 10:00



Na tarde desta terça-feira (18), mulheres realizaram ato com cerca de 100 pessoas em defesa da Casa Referência para Mulher Helenira Preta. A casa corre risco de despejo após seu terreno ser arrematado em um leilão no mês passado. As mulheres lutam pela manutenção do trabalho que já realizam voluntariamente. A casa existe há 4 anos e já atendeu mais de 600 mulheres em situação de violência. Sua primeira ocupação, em 2017, acarretou na criação da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres de Mauá. O centro de referência é, ainda, um espaço cultural e de capacitação para geração de trabalho e renda.

O ato partiu do local onde hoje funciona a casa, na Vila Bocaina, até o primeiro espaço ocupado pelo movimento de mulheres, ao lado dos correios no centro. A ação finalizou com atividade cultural com a participação das poetas do movimento, coletivos de cultura da cidade e apresentação projetada na parede contando sobre o projeto e sua história, denunciando que o imóvel desde 2017 continua abandonado ao mesmo tempo que as mulheres correm o risco de ficar sem espaço para continuar o trabalho. O ato defendeu ainda que seja garantida a moradia das 34 famílias que moram na Ocupação Manoel Aleixo ao lado da Casa Helenira. Ambos os prédios foram leiloados ao mesmo tempo.