Presidente do PDT de São Paulo vê espaço para Ciro Gomes

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



18/05/2021 | 00:58



Presidente do PDT na Capital, Antonio Neto discordou da tese de que, restaurado o direito político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a eleição presidencial do ano que vem ficará polarizada entre o petista e o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Neto, que sábado participou de plenária virtual no Grande ABC em defesa da candidatura do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) à Presidência no ano que vem, argumentou que a recente pesquisa Datafolha, que reduziu potencial de uma terceira via, somente mensura o reflexo do “momento”.

“O debate eleitoral apontará os erros e acertos do passado e do presente quando a campanha começar para valer. A população vai entender que não adianta tentar colher maçã num pé de banana. Bananeira dá banana. O povo sabe o que colher se escolher Lula ou Bolsonaro. Ciro representa o novo, a retomada do emprego, da indústria, da união entre o setor produtivo com quem trabalha”, comentou.

“Nosso projeto é tão correto e atual que está sendo implementado por (Joe) Biden nos Estados Unidos. Se é o projeto adequado para recuperar os Estados Unidos no pós-negacionismo de (Donald) Trump, certamente é o adequado para colocar o Brasil na esteira das práticas mais modernas de gestão pública e retomada do crescimento econômico. As definições eleitorais só ocorrem em abril de 2022, até lá tem muita água para passar por baixo da ponte”, emendou Neto, que foi candidato ao Senado em 2018 e a vice-prefeito de São Paulo na chapa encabeçada por Márcio França (PSB) em 2020.

Neto avaliou ser possível atrair novas lideranças para “iniciar projeto que devolva ao Grande ABC o seu protagonismo econômico, por hora diminuído por muitos erros cometidos”. “O PDT tem passado por processo de reestruturação em todo o Estado, buscando dar relevância para renovação e empoderamento da juventude. Infelizmente, da mesma forma que nosso País e nosso Estado, os municípios também foram alvo de ações que deixam a população indignada e afastam as pessoas da política, permanecendo sempre os mesmos no poder.”