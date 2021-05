Filme Hotel Transilvânia: Transformonstrão ganha trailer oficial

17/05/2021 | 14:10



A Sony Pictures divulgou o trailer e a primeira foto oficial do filme Hotel Transilvânia: Transformonstrão, que tem previsão de estreia para o dia 22 de julho de 2021 no Brasil!

O filme é a sequência final da franquia Hotel Transilvânia criada por Genndy Tartakovsky, que atua como roteirista e produtor executivo. Andy Samberg retorna como Johnny, e Selena Gomez reprisa o papel de Mavis, filha de Drac, além de atuar como produtora executiva.

O longa é dirigido por Jennifer Kluska e Derek Drymon, com produção executiva de Michelle Murdocca e produção de Alice Dewey Goldstone. A sinopse do filme revela Drac e sua turma de volta em uma aventura totalmente nova, que traz Drac vivendo o seu desafio mais assustador de todos. Quando a misteriosa invenção de Van Helsing, o Raio Monstrificador, sai de controle, Drac e seus amigos monstros são transformados em humanos e Johnny se torna um monstro.

Assim, Drac sem todos os seus poderes e Johnny animadíssimo para curtir a vida de monstro, devem se unir e correr ao redor da América do Sul para encontrar uma cura antes que seja tarde demais - e antes que eles enlouqueçam um ao outro. Com a ajuda de Mavis e da turma do Drac, eles precisam correr contra o tempo para se transformarem de volta antes que suas mudanças se tornem permanentes.