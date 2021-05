16/05/2021 | 23:30



A produção industrial chinesa saltou 9,8% em abril, na comparação anual, informou na noite deste domingo, 16, o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. A previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal era de alta menor, de 9,1%. Na comparação com março, o avanço foi de 0,52%.

De acordo com nota publicada no site do NBS, a economia da China "manteve o ritmo de recuperação estável" no último mês.

"Todas as regiões e departamentos consolidaram e coordenaram tanto a prevenção e controle de epidemias, quanto o desenvolvimento econômico e social", diz o comunicado.