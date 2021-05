Tottenham se reabilita, bate Wolverhampton e volta a sonhar com a Liga Europa

16/05/2021 | 12:10



O Tottenham sabe que não vai disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. Mas quer, ao menos, vaga na Liga Europa, um prêmio de consolação após queda brusca no Campeonato Inglês. Para buscar a vaga, precisa de reta final perfeita. Neste domingo, deu o primeiro passo com triunfo por 2 a 0 sobre o Wolverhampton.

Apenas o quinto colocado do Inglês vai para a Liga Europa. Mesmo com o triunfo, o Tottenham segue na sétima posição, mas igualou os 59 pontos do West Ham e está um atrás do Liverpool, que soma um jogo a menos.

O Tottenham poderia estar na quinta colocação não fosse o duro e inesperado tropeço da rodada passada, na qual acabou perdendo para o Leeds e se complicando. Segue na luta, mas terá de torcer contra os concorrentes diretos nas duas últimas jornadas, sobretudo o Liverpool, que enfrenta West Bromwick, Burnley e Crystal Palace. Além de ganhar do Aston Villa e do duro Leicester.

Neste domingo, com um gol em cada tempo, o Tottenham fez o dever de casa sobre o Wolverhampton. Harry Kane abriu o placar no Tottenham Stadium, e Hoejbjerg fechou o placar em 2 a 0. A próxima rodada já começa na terça-feira.

No outro jogo deste domingo, o Crystal Palace fez 3 a 2 no Aston Villa, subindo para 13°, com 44 pontos. Mesmo derrotado, o adversário segue na frente. É o 11°, com 49.