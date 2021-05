Príncipe Harry revela que costumava se encontrar com Meghan Markle no supermercado - e ambos fingiam que não se conheciam

13/05/2021 | 10:11



Recentemente, príncipe Harry marcou presença no podcast Armchair Expert de Dax Sheperd, ator casado com Kristen Bell, e deu mais detalhes sobre o começo do relacionamento com Meghan Markle - e como eles faziam para manter a discrição! Ao ser questionado sobre se fazia tarefas comuns, como ir ao supermercado, o Duque de Sussex informou o seguinte:

- A primeira vez que Meghan e eu nos encontramos para ela ficar comigo [em 2016], nos encontramos em um supermercado em Londres, fingindo que não nos conhecíamos, mandando mensagens de texto um para o outro do outro lado dos corredores. Tem gente olhando para mim, me dando todos aqueles olhares estranhos, e vindo até mim e dizendo oi. Eu mandei uma mensagem para ela dizendo este é o certo, e ela disse: não, você quer papel manteiga, e eu fiquei tipo: cadê o papel manteiga?!

Ele ainda brincou:

- Eu estava com um boné de beisebol, olhando para o chão, tentando ficar incógnito. É incrível a quantidade de chiclete que você vê, é uma bagunça.

Harry não especificou qual supermercado costumava ir, mas em novembro de 2016 Meghan foi flagrada em uma loja da Whole Foods, em Londres, que ficava perto do Palácio de Kensington, segundo informações do Daily Mail.

Além disso, o pai de Archie Harrison - que será papai de menina em breve - informou que se sentia preso estando na família real e até mesmo comparou sua situação com o filme O Show de Truman, filme protagonizado por Jim Carrey em que o personagem principal descobre que sua vida é um programa de televisão:

- Quando você fala sobre ir para [os países da] Commonwealth e ter empatia com todas essas pessoas em situações piores do que você - mas você também estava em uma situação horrível e tinha que andar por aí com um sorriso e ser a pessoa que os confortava, mas de certa forma essas pessoas tiveram mais liberdade do que você.

Ele continua:

- É o trabalho certo? Sorria e aguente. Vá em frente. Eu tinha vinte e poucos anos e pensava que não quero este emprego, não quero estar aqui. Eu não quero fazer isso. Olha o que isso fez com a minha mãe [Lady Di], como vou me estabelecer e ter uma esposa e família quando sei que vai acontecer de novo? Já vi por trás da cortina, vi o modelo de negócios e vi como tudo isso funciona e não quero fazer parte disso.

Logo depois disso, ele conheceu Meghan e começou a fazer terapia, o que, segundo ele, o fez parar de reclamar:

- E então, quando comecei a fazer terapia, foi como se a bolha estourasse. Tirei minha cabeça da areia e dei uma boa sacudida e pensei: você está nesta posição de privilégio, pare de reclamar e pare de pensar que você quer algo diferente - faça diferente - porque você não pode sair. Como você vai fazer essas coisas de maneira diferente, como vai deixar sua mãe orgulhosa e usar essa plataforma para realmente fazer uma mudança?