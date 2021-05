ThinkBook 14s Yoga, da Lenovo, está disponível a partir de R$ 10 mil

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



12/05/2021 | 12:48



A Lenovo anunciou nesta quarta-feira (12) a chegada do ThinkBook 14s Yoga. O aparelho é um modelo do tipo 2 em 1, que pode ser usado como notebook ou tablet. O produto já pode ser adquirido por meio do site oficial. Preços começam em R$ 9.999.

Especificações básicas

O ThinkBook 14s Yoga traz processadores até Intel Core i7 de 11ª geração (até 4.70 GHz), até 512 GB de armazenamento SSD e memória DDR4 de até 40 GB. A bateria, por sua vez, promete entregar duração de até 12 horas e carregamento rápido, com até 80% de carga em uma hora. Já para contribuir com a conectividade, o notebook conta com Wi-Fi 6.

O aparelho também apresenta uma série de soluções que visam otimizar a experiência do usuário. Uma delas é o Modern Standby, que permite ativar o dispositivo em segundos. A outra é abrir aplicativos instantaneamente quando a caneta inteligente é retirada do chassi.

Segurança

Para manter os dados protegidos, o ThinkBook 14s Yoga conta com o conjunto integrado de soluções de segurança ThinkShield, incluindo o Módulo de Plataforma Confiável (TPM), que usa criptografia para diminuir a possibilidade de invasão. Com ele, as portas seriais, paralelas, USB, de áudio e de rede podem ser desativadas. Além disso, uma senha de BIOS pode ser configurada, bem como um código de inicialização para garantir que o acesso permaneça restrito.

Detalhes do design

O ThinkBook 14s Yoga pesa 1,5 kg e tem estrutura produzida em metal. A tela Full HD com Dolby Vision e Corning Glass é sensível ao toque e possui bordas ultrafinas para alcançar 86% de aproveitamento do visor. Além disso, conta com alto-falantes Harman e microfones de matriz dupla. Outro recurso para videoconferências é a câmera HD 720p, que promete imagens mais nítidas e inclui obturador físico para proteger a privacidade quando a webcam não está em uso.

Com um simples toque no botão liga/desliga com leitor de impressão digital, o usuário pode acessar seu dispositivo com rapidez e segurança. O teclado opcional retroiluminado possui teclas de atalho. Com ele, um toque conecta ao Skype for Business (conta necessária) ou aos Serviços Lenovo. Outros recursos incluídos são: Flip to Boot, Resfriamento Inteligente e aumento da resolução de vídeo.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja detalhes do ThinkBook 14s Yoga: