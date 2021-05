Santo André desafia Ituano com baixas por coronavírus

Dérek Bittencourt

12/05/2021 | 00:01



O Santo André volta hoje a Itu para outro compromisso pelo Campeonato Paulista. Depois de enfrentar o Ituano, domingo, pela última rodada da primeira fase – partida que venceu por 1 a 0 –, a partir das 18h45 reencontra o Galo pelo Troféu do Interior, em partida única, ou seja, quem perder está fora. O vencedor segue na luta por uma vaga na Copa do Brasil e R$ 252 mil.

Entretanto, o técnico Márcio Fernandes terá importantes baixas no time: o volante Vitinho Shimith, suspenso, o lateral-esquerdo Giovanni Palmieri, machucado, além do meia Gegê e do volante Paulo Roberto, ambos diagnosticados com Covid-19.

“Isso nos atrapalha, mas temos de seguir acreditando, porque o grupo é forte”, exaltou o treinador, que conseguiu cumprir o primeiro objetivo para o qual foi contratado. “Quando vim, a meta era permanecer com o Santo André (na Série A-1) e esta foi alcançada. Agora é pensar nessa nova etapa, que é o (Troféu do) Interior e procurar fazer com que os jogadores entendam que é campeonato importante, que dá visibilidade boa e vaga na Copa do Brasil.”

Na opinião do treinador andreense, encarar o mesmo adversário em curto intervalo de tempo não tem tantos pontos positivos. Afinal, o encontro de hoje tem outra importância para ambos os lados. “Enfrentar o Ituano três dias depois claro que dá algum conhecimento, como eles também têm do nosso time, mas muda muita coisa, é outro jogo. Creio que devam ser outras estratégias adotadas, então não acredito que tenha muita vantagem, não”, concluiu.