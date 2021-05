09/05/2021 | 11:17



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deixou o Palácio da Alvorada, na manhã deste domingo (9), para um passeio de motocicleta pelas ruas de Brasília. O chefe do Executivo recebeu os motociclistas em frente a residência oficial.

Bolsonaro falou sobre o passeio na última quinta-feira (6), durante a transmissão semanal do presidente. Na ocasião, o chefe do Executivo disse que o encontro deveria contar com a participação de cerca de mil motos.

"A gente não vai estar indo para comunidade porque eu acredito que mais de mil motos vão se fazer presentes. Estou muito feliz. Pessoal quer me acompanhar em um passeio. Todo mundo tem o direito de ir e vir", afirmou Bolsonaro.

Mais cedo, pelo Facebook, o presidente postou uma foto ao lado da mãe, Olinda Bolsonaro, para celebrar o dia Dia das Mães, comemorado neste domingo. Na legenda, escreveu apenas "Feliz Dia das Mães. Obrigada Sra. Olinda".