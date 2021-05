Lille derrota o Lens e abre 4 pontos do PSG na liderança do Campeonato Francês

07/05/2021 | 19:16



O Lille ficou mais perto do título do Campeonato Francês, nesta sexta-feira, ao derrotar o Lens, no campo do rival, por 3 a 0, em jogo válido pela 36ª e antepenúltima rodada. Com o resultado, a equipe chegou aos 79 pontos, contra 75 do PSG, que joga domingo em Rennes.

Sexto colocado, com 56 pontos, o Lens não teve forças para suportar a velocidade e o melhor toque de bola do Lille, que contou com boa atuação do atacante turco Burak Yilmaz, autor dos dois primeiros gols da partida.

A abertura do placar ocorreu logo aos quatro minutos de jogo com Yilmaz cobrando com perfeição uma penalidade máxima, ao acertar o ângulo superior direito do goleiro Jean-Louis Leca. A missão do Lille ficou ainda mais fácil quando Michelin foi expulso aos 35 minutos.

Logo depois, Yilmaz voltou a mostrar categoria e precisão na finalização, aos 40 minutos, com um belíssimo chute de fora da área, mais uma vez no ângulo do goleiro do Lens, que desta vez nem tentou defender.

No segundo tempo, o Lille permaneceu no domínio total da partida e ampliou a vantagem, aos 15 minutos, com bela finalização do canadense Jonathan David. Daí em diante, os visitantes tocaram a bola e esperaram o tempo passar antes de festejar a 23ª vitória na temporada.