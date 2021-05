KaBuM! tem produtos com até 70% de desconto durante o mês de maio

Bianca Bellucci

Do 33Giga



07/05/2021 | 11:48



Anualmente, o KaBuM! realiza o festival de ofertas chamado de Mega Maio. Na prática, durante todo o mês, é possível encontrar eletrônicos em promoção. O período coincide com o aniversário do e-commerce. Em 2021, essa tradição completa 18 anos e terá uma série de itens com até 70% de desconto. Entre eles, estão: smartphones, notebooks, periféricos gamers e produtos da categoria Smart Home.

Como acessar as promoções do KaBuM!

Para encontrar as promoções do Mega Maio, basta acessar este site. O KaBuM! permite que o usuário filtre suas buscas de acordo com produto, departamento, marca, preço e desconto. Em uma tela infinita, as opções compatíveis vão aparecendo. É possível ver a imagem do item, o valor do desconto e quantas unidades ainda estão disponíveis para venda no festival.

É válido destacar que, uma vez que o usuário escolhe o produto e o adiciona ao carrinho de compras, ele tem apenas 10 minutos para concluir o pedido. Caso contrário, o item retorna para o seu preço original. Alguns produtos só são permitidos uma quantidade por CPF.

Prêmios para os compradores

Além dos descontos, o Mega Maio traz sorteios para os consumidores. Ao todo, serão distribuídos R$ 75 mil em prêmios, como smartphone, smartwatch, computador, soundbar, tablet, refrigerador, robô aspirador de pó e muito mais.

Para participar, é necessário resgatar cupons. Eles são gerados a cada R$ 300 em compras. Clientes Prime ou que adquirirem produtos das marcas patrocinadoras (Intel, Logitech e Kingston) ganham tíquetes em dobro. Já a pessoa que realizar os pedidos via aplicativo, utilizando Cartão KaBuM! como forma de pagamento, receberá três cupons.

A divulgação dos ganhadores dos sorteios do Mega Maio será realizada em 29 de junho. O anúncio será veiculado na página do festival e nas redes sociais do KaBuM! (Instagram, Facebook e Twitter).