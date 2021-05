Luísa Sonza e Carol Biazin dão superbeijo em clipe de Tentação - e cantora dá a entender que é bissexual!

07/05/2021 | 11:10



Luísa Sonza e Carol Biazin deixaram os fãs agitados depois de protagonizarem um superbeijo no clipe da música Tentação, que foi lançado na noite da última quinta-feira, dia 6!

No Instagram Stories, Vitão, namorado de Luísa, postou trechos do videoclipe em que as cantoras se beijam e comentou:

- Que isso?! É muita saúde.

No Twitter, Luísa publicou mensagens que deram a entender que ela estava assumindo sua bissexualidade. A cantora escreveu:

Obrigada Carol Biazin e Day Limns por me darem tanta coragem! Amo vocês! Vocês sabem da importância que vocês têm para mim! Não tem jeito melhor do que se libertar por meio da arte. Para quem queria saber, sim, sou.

A cantora continuou, afirmando que esse é um assunto muito importante para ela e que pretende falar sobre isso quando estiver mais preparada:

Pra falar sobre, por mais que muita gente já sabia e algumas coisas já vazaram... Quero falar mais a fundo sobre esse assunto da minha vida quando eu me sentir mais confortável e preparada pra isso tudo. Mas muito obrigada pelo carinho e apoio que vocês estão tendo. Isso é realmente algo essencial e muito importante pra mim. Mas repito, é um assunto muito delicado e quero ter muita calma pra falar tudo no tempo certo. Mas estou muito feliz e principalmente aliviada. Amo vocês.