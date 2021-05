Três são presos em operações policiais em Santo André e São Bernardo

Do Diário do Grande ABC



07/05/2021 | 09:37



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André prendeu na tarde desta quinta-feira (6), em patrulhamento na Vila Príncipe de Gales, um homem de 20 anos, com passagens pela polícia e egresso do sistema prisional por receptação. Munícipes presenciaram o indivíduo trocando as placas de dois veículos modelo Ford Ka e acionaram os agentes.

Na Rua Basílio Machado os GCMs abordaram o homem, que confessou ter ido até a cidade de Osasco furtar os veículos e apresentou as ferramentas utilizadas para cometer os crimes. O detido confessou ainda que trocava as placas para dificultar a identificação. No momento da abordagem o indivíduo confessou que o outro veículo foi deixado na rua Teresina, no mesmo bairro.



O homem foi preso e os veículos foram recolhidos e devolvidos aos seus respectivos donos. A ocorrência foi apresentada no 4° Distrito Policial de Santo André e o detido segue à disposição da Justiça.

EM SÃO BERNARDO

A Romu (Ronda Ostensiva Municipal de São Bernardo) prendeu, na manhã de quarta-feira (5), dupla suspeita de realizar arrastões em pontos de ônibus do município. Os indivíduos foram detidos em flagrante, no Grande Alvarenga, após roubarem passageiro em ponto de ônibus da Estrada do Poney Club.

A ação ocorreu durante a Operação Parada Segura, realizada pela Guarda Civil Municipal de São Bernardo, que tem intensificado o patrulhamento ostensivo em torno de pontos de ônibus espalhados pela cidade com objetivo de prevenir delitos, aumentado assim a sensação de segurança da população.

De acordo com a Romu, a dupla que estava em posse de um veículo Fiat/Uno foi abordada pelos agentes de segurança após um morador denunciar ter sido roubado pelos indivíduos. Ao serem parados pelos guardas municipais, os dois confessaram o crime. Dentro do veículo, foram encontrados uma bolsa contendo R$ 320, um celular e diversos objetos pessoais.

A ocorrência foi apresentada no 3º Distrito Policial de São Bernardo, onde ambos foram detidos e ficaram à disposição da Justiça.