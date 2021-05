06/05/2021 | 16:10



Após longos três anos na maior expectativa, os fãs do filme Um Lugar Silencioso finalmente vão conseguir comemorar porque a estreia da sequência está super próxima de acontecer.

Isso mesmo, a parte dois da história está marcada para estrear no dia 10 de junho nos cinemas e o filme é estrelado por Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe e Cilian Murphy.

Para quem não lembra, no primeiro filme uma família tenta se manter em silêncio total para conseguir sobreviver à ameaça que ronda a sua casa e que pode ataca-los no menor sinal de barulho possível. E para deixar os fãs mais enlouquecidos, a Paramount Pictures acabou liberando um novo trailer do filme.