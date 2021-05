Oliveira é o novo treinador do Cachorrão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



02/05/2021 | 17:56



O EC São Bernardo acertou com seu novo técnico para o restante da Série A-2 do Campeonato Paulista. Trata-se de Oliveira, 52 anos, que já passou pelo clube em 2019 e acumula passagens por São José, Monte Azul, Paulista, Itapirense e Olímpia. Em suas primeiras palavras, o comandante citou a confiança no elenco.

“Sempre bom retornar para o lugar no qual deixei bons amigos. Sei da situação da equipe na tabela, mas ao mesmo tempo conheço as pessoas que trabalham aqui e temos totais condições, juntamente com os atletas, para reverter isso. Temos que pensar jogo a jogo para conseguirmos os resultados positivos”, projetou.

O Cachorrão volta a campo diante do Rio Claro, nesta segunda-feira (3), às 20h, no Estádio Primeiro de Maio. A equipe soma seis pontos na tabela, enquanto o adversário acumula 14.