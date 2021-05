02/05/2021 | 11:11



Clara Maia e André Coelho desde que passaram pelo De Férias com o Ex Brasil mostraram que contam com uma química imensa. Logo depois, o casal se aventurou no Power Couple Brasil indo até para a final, mas acabaram perdendo o prêmio máximo do programa.

E eles continuam sempre atualizando as redes sociais com diversos momentos do cotidiano e Clara recentemente acabou mostrando até o que não devida do seu amado.

Isso mesmo, ela estava filmando André fazendo uma dancinha e em um determinado momento dava para ver as partes íntimas do bonitão. Depois que percebeu o erro, Clara Maia foi até as suas redes sociais pedir desculpa aos seguidores e deu muita risada do ocorrido.