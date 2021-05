Para a roda girar

Do Diário do Grande ABC



02/05/2021 | 09:58



Desde o início da pandemia, persistiu o debate entre os que exigiam adoção exclusiva das medidas recomendadas pelos especialistas na área da saúde para conter a disseminação do vírus e os que temiam o colapso econômico se houvesse lockdown. Em vez de buscar convergência entre os lados para que o País pudesse atravessar esse terrível período sem empilhar tantos corpos e sem registrar tantas baixas de emprego, prevaleceu o esticar de corda.

O resultado desta briga é traduzido nos mais variados números medidos por pesquisas. São mais de 400 mil mortes, com milhões de desempregados. Este Diário traz mais um dado desta triste realidade, mas que, se encarado com a perspectiva de futuro, pode virar uma mola propulsora econômica da região.

As 24 obras paradas ou atrasadas no Grande ABC, conforme relatório produzido pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado), serviriam para reaquecer a economia da região. Ainda mais porque a maioria delas é de infraestrutura. Ou seja, há ganho imediato pela contratação de operários para executar o serviço e existe também novas perspectivas com o projeto concluído. A construção de um corredor de ônibus agiliza o deslocamento de funcionários, trazendo mais produtividade a uma empresa e qualidade de vida ao trabalhador. É um círculo virtuoso.

Neste momento em que a vacinação avança – hoje duas cidades iniciam a imunização em pessoas a partir de 60 anos, amanhã outros dois municípios –, é essencial ter planejamento para que haja reversão dos quadros negativos vistos atualmente. A construção civil sempre foi motor da economia brasileira. Essa vocação precisa ser novamente explorada.

Neste prisma, os governos federal e estadual serão essenciais. Os bancos de fomento liderados por esses entes precisam entrar em jogo, liberando recursos para que obras como as presentes na lista do TCE saiam do papel. E cabe aos municípios, a partir da autorização desses aportes, apresentar cartela de novos projetos. Com a vacinação avançada e com o vírus mais distante, a roda tem de voltar a girar.